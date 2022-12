Mais uma dor de cabeça para Tite: Gabriel Jesus e Alex Telles falham o resto do Mundial

Gabriel Jesus e Alex Telles não voltam a jogar no Mundial do Qatar. A notícia está a ser avançada pelo 'Globo Esporte', no Brasil.Os dois jogadores saíram do jogo de ontem,, com queixas nos respetivos joelhos direitos e os exames este sábado realizados confirmaram o pior cenário para a equipa de Tite.Gabriel Jesus, escreve a mesma publicação, já tinha chegado à seleção com dores no joelho e ontem agravou o problema. O tempo de recuperação não é longo, sensivelmente um mês, mas é suficiente para falhar o resto da competição no Qatar.Já no que diz respeito a Alex Telles, o caso parece ser mais sério e pode levar, inclusivamente o ex-jogador do FC Porto à mesa de operações.O Brasil tem assim cinco jogadores lesionados. Danilo deve regressar no jogo com a Coreia do Sul, segunda-feira, e Tite espera também a recuperação de Alex Sandro.A situação de Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, é para já uma incógnita. O jogador vai fazer um teste no treino deste sábado.