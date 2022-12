Médico do Brasil não garante presença de Neymar no jogo dos oitavos de final

As imagens do tornozelo de Neymar que deixam o Brasil em suspenso



A lesão de Neymar no tornozelo direito preocupa os responsáveis da seleção do Brasil e o médico Rodrigo Lasmar mostra-se cauteloso, não garantindo a presença do craque do PSG no jogo dos oitavos de final, com a Coreia do Sul de Paulo Bento, na próxima segunda-feira."Relativamente ao Neymar e ao Alex Sandro, ainda temos 72 horas até ao próximo jogo, vamos contar com o tempo a nosso favor. Temos possibilidades e vamos aguardar para ver como vai ser a transição. Ainda não começaram o trabalho em campo com bola, isso será feito amanhã (sábado), e é importante observar como será a resposta deles a esse novo estímulo. Dependendo disso, podem ter ou não condições", referiu o médico da seleção brasileira, depois da derrota de ontem com os Camarões.O lateral Danilo é quem tem, segundo Lasmar, mais hipóteses de regressar à equipa. "O Danilo vem a apresentar uma evolução muito positiva e satisfatória. Fez um trabalho intenso no campo, já com bola, numa adaptação funcional positiva. A expectativa é que treine normalmente com o grupo, vamos ver como se sente. Se correr tudo bem, a expectativa é grande para que ele esteja à disposição no próximo jogo."Lasmar tem no entanto um novo 'cliente' no departamento clínico, pois Alex Telles sofreu uma lesão no joelho direito durante o jogo com os Camarões. Gabriel Jesus também se queixou de dores e ambos vão realizar exames durante o dia de hoje.