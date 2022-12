Neymar deixa futuro na seleção em aberto: «Não garanto a 100% que vou voltar»

Neymar caraterizou como "pesadelo" a eliminação do Brasil nos 'quartos' do Mundial'2022 frente à Croácia, nos penáltis, e deixou em aberto um possível adeus à seleção canarinha."Sinceramente não sei. Penso que é mau falar agora, porque a cabeça está quente e não estou a raciocinar bem. É precipitado dizer que é o fim. Não fecho as portas à seleção, mas também não garanto a 100% que vou voltar. Vamos ver o que acontece daqui para frente", confessou o avançado, que terá 34 anos no próximo Mundial.Após um jogo em que igualou o recorde de golos de Pelé, o jogador do PSG disse que esta derrota vai custar a digerir e não esqueceu os adeptos brasileiros."Parece que é um pesadelo. Não dá para acreditar no que está a acontecer. Esta derrota vai doer durante muito tempo. Por isso é tão triste. Queria agradecer aos adeptos brasileiros pelo apoio, carinho e respeito com todos os meus companheiros. Dizer que infelizmente não conseguimos os nosso sonhos, mas faz parte, é futebol e acontece. Agora é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota", frisou, revelando ainda que era suposto ser ele a bater o quinto penálti e que a ordem dos jogadores não iria alterar nada no resultado final."É difícil falar agora, não quero dizer nada sem ver os lances e tudo o que aconteceu no jogo. Não existem culpados, ganhamos juntos e perdemos juntos", atirou.