Neymar fala num dos momentos "mais difíceis" da carreira: «É uma lesão chata, vai doer...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NJ (@neymarjr)

Neymar vai falhar o jogo do Brasil com a Suíça, do Grupo G do Mundial'2022, devido à lesão sofrida frente à Sérvia e numa mensagem nas redes sociais revela que está a viver um momento difícil. O jogador do PSG garante contudo que fará tudo para recuperar o mais depressa possível."O orgulho e o amor que sinto de vestir esta camisola não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país para nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje tornou-se um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo numa copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar o meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do impossível e a minha fé é interminável", refere numa publicação nas redes sociais.