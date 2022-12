Neymar partilha carta aberta a Tite: «Achava-te muito chato!»

Para lá da partilha de algumas mensagens privadas com colegas de seleção, Neymar recorreu ao Instagram para publicar ainda uma carta aberta a Tite, técnico que deixou o cargo de selecionador brasileiro na sequência do adeus ao Mundial'2022. Na missiva, o avançado do Paris SG lembra a relação complicada de ambos no passado, exaltando a forma como, desde que Tite assumiu a canarinha, tudo mudou entre ambos.

Leia a publicação:

"Cartinha aberta ao TITE.

Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogámos muitas vezes contra e posso dizer-te? Achava-te muito chato! Porque montavas uma equipa para marcar-me, fazias de tudo para me ganhares e ainda disseste mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado, né? Colocou-te como treinador e eu como teu número 10.

Eu conhecia-te como treinador e já sabia que eras muito bom mas como pessoa és MUITO MELHOR!

Conheceste-me e sabes quem eu sou e isso é o que importa pra mim...

Venho aqui abertamente agradecer-te por tudo, todos os ensinamentos que nos deste… e foram tantos

Serás sempre um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei exaltar-te. Tivemos momentos lindos mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai machucar-nos por muito tempo.

Merecias ser coroado com esse Mundial, todos nós merecíamos por tudo o que fizemos e por tudo o que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus deu-nos TUDO!

Obrigado professor Tite, por toda a aprendizagem… e se tem uma frase que jamais esquecerei é "MENTALMENTE FORTE" e teremos que ser MUITO nesse momento!

Um grande abraço e OBRIGADO"