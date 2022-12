Neymar partilha mensagens privadas trocadas com colegas após adeus do Brasil ao Mundial'2022

Ainda a digerir a dolorosa eliminação do Mundial'2022, Neymar recorreu este domingo ao Instagram para partilhar uma série de mensagens trocadas com alguns colegas de equipa após o adeus da canarinha. Nas mensagens publicadas, trocadas com Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva, o avançado do Paris SG mostra a sua faceta de líder, procura saber como estão os colegas e ainda deixa palavras de motivação para o futuro.Para lá de exibir as mensagens, que pode ver nas fotos acima (com alguns impropérios à mistura...), Neymar acrescentou ainda numa outra partilha que a publicação das mesmas foi feita sem o consentimento dos colegas e que teve como propósito mostrar a união do grupo brasileiro."Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho a certeza que com o apoio de todos os adeptos voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!", escreveu o avançado, antes de finalizar com a garantia de que ficou "fã de cada um" dos seus colegas de equipa. "Esse grupo sempre estará no meu coração", concluiu.