Aos 13' do Brasil-Coreia do Sul , Neymar fez o 2-0 para os canarinhos de penálti, num lance em que acabou por sentar o guarda-redes contrário... Kim Seung-gyu tentou enganar o avançado do PSG ao dar-lhe inicialmente todo o lado esquerdo para bater mas este manteve a calma e, na hora de rematar, enganou o guardião, que ficou com as pernas a 'cambalear'.