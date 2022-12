Neymar voltou e recordou a lesão no tornozelo: «Passei a noite a chorar»

Assim está o tornozelo de Neymar dois dias depois do jogo com a Sérvia



Neymar lesionou-se no tornozelo direito logo no primeiro jogo do Brasil neste Mundial'2022, diante da Sérvia, e chegou a temer-se que não pudesse mais ajudar o escrete na prova, dado o enorme inchaço naquela zona do corpo. No entanto, o avançado conseguiu voltar agora, diante da Coreia do Sul, contra quem marcou no triunfo por 4-1."Bateu um medo muito grande porque eu estava muito bem, a fazer uma temporada muito boa. Sofrer uma lesão como a que sofri é bem duro. Passei a noite do outro dia a chorar muito. Os meus familiares sabem, mas deu tudo certo. Valeu a pena o esforço", disse Neymar à 'Globo' após o encontro desta noite.