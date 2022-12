Pelé congratula Neymar por igualar o seu recorde de golos: «Serás sempre uma fonte de inspiração»

Neymar igualou esta sexta-feira Pelé como melhor marcador da seleção brasileira, com 77 golos, ao marcar frente à Croácia. O antigo jogador, de 82 anos, já reagiu ao feito nas redes sociais com uma longa mensagem para o jogador do PSG.

"Eu vi-te crescer, torci por ti todos os dias e finalmente posso parabenizar-te por igualares o meu número de golos pela seleção brasileira. Ambos sabemos que é muito mais do que um número. O nosso maior dever, como atletas, é inspirar. Inspirar os nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos os que amam o nosso desporto", começou por escrever a lenda brasileira.



"Infelizmente o dia não é o mais feliz para nós, mas serás sempre a fonte de inspiração que muitos almejam tornar-se. Eu aprendi que quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce. O meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos e ninguém tinha conseguido aproximar-se dele até agora. Chegaste lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da tua conquista, Neymar. Porém, sabes, tal como eu, que nenhum número é maior que a alegria de representar o nosso país. Tenho 82 anos, e depois de tanto tempo, espero ter-te inspirado de alguma forma para chegar tão longe. Mais que isso, espero que a tua conquista contagie os milhões de pessoas que te seguem a desafiarem o que parece impossível. O teu legado está longe de chegar ao fim. Continua a inspirar-nos. Eu continuarei a dar socos no ar de felicidade com cada golo que fizeres, como fiz em todas as partidas que te vi em campo", assegurou.