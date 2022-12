Raphinha: «Seria um prazer imenso defrontar Portugal na final do Mundial»

Raphinha, extremo brasileiro que representou o Sporting entre 2018 e 2019, assumiu o desejo de encontrar Portugal na final do Mundial'2022. Em declarações à comunicação social presente na zona mista do estádio 974, após o duelo contra a Coreia do Sul nos oitavos de final da prova, o craque do Barcelona disse não ter falado com Bruno Fernandes, um dos amigos que fez durante a passagem por Portugal, mas deixou vários elogios à comitiva lusa.





"Não conversei com ele [Bruno Fernandes] ainda neste Mundial, vou deixar ele mais concentrado com a equipa portuguesa. Portugal tem uma grande seleção e todas as condições para chegar à final. Seria um prazer imenso chegar à final com eles", começou por dizer, salientando os esforços que fez para poder estar com a seleção brasileira no Mundial do Qatar: "Imaginar não imaginava, mas mentalizava muito estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui, obviamente que muita gente acaba por não ver o nosso trabalho no dia a dia e acabam só por criticar. O trabalho de muita gente também é criticar apenas. Mas coloquei na cabeça onde eu queria estar e trabalhei muito para poder estar aqui neste Mundial."Já Militão, defesa-central do Real Madrid que também já passou pelo campeonato português (vestiu as cores do FC Porto entre 2018 e 2019) mostrou-se contente com a exibição do escrete: "Muito feliz pela atuação de todos, pela vitória que foi muito importante e pensar já que temos uma decisão muito difícil pela frente e continuar com este trabalho."