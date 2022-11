Richarlison fez golo 'igual' no treino e um adepto prometeu comprar uma camisola: a Internet não perdoa agora

Se esse FDP meter um gol assim na copa eu compra a camisa dele do Tottenham — 3DU4RD0 51LV31R4 (@EduSilveiraSCR) November 17, 2022

Richarlison foi a figura da vitória ante a Sérvia com um gesto acrobático, fazendo o 2-0 com um remate à meia-volta que ficou na retina de qualquer adepto. Curiosamente, há precisamente oito dias, o avançado do Tottenham fez um golo igual, ainda que no treino do escrete. Na altura, um adepto havia prometido comprar uma camisola dos spurs caso repetisse a façanha no Mundial."Se esse filho da p*** fizer um golo assim no Mundial eu compro a camisola dele do Tottenham", prometeu Eduardo Silveira num tweet, em resposta ao golo publicado pelo 'Globo Esporte'.Ora, uma semana depois, a Internet foi 'cobrar' a promessa ao adepto da canarinha e já lhe fizeram chegar vários endereços com o preço da camisola do emblema londrino. "E aí, Eduardo? Estamos de olho", brincou a conta de Twitter da rede de comunicação social brasileira.