Richarlison mostra tatuagem nas costas com as caras de Ronaldo e Neymar

Richarlison decidiu prestar homenagem a Ronaldo, o 'Fenómeno', Neymar e Pelé com uma tatuagem nas costas, que ainda não está terminada, como deu conta nas redes sociais.O avançado brasileiro tatuou as caras de Ronaldo e Neymar, com o seu rosto no meio, e, em cima, uma frase de Pelé, direcionada ao jogador do Tottenham após a eliminação do Brasil do Mundial: "Você fez o Brasil sorrir."