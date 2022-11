Ronaldo deixa carta aberta a Neymar: «Vais dar a volta por cima. Que todo o ódio vire combustível»

View this post on Instagram A post shared by Ronaldo (@ronaldo)

Através do Instagram, Ronaldo Nazário deixou uma carta aberta tendo Neymar como destinatário, na qual sai em defesa do avançado na sequência de tudo o que se disse e escreveu após a lesão sofrida na partida de abertura do Brasil do Mundial'2022.Numa longa publicação, que começa com um forte elogio, o antigo internacional canarinho questiona o comportamento de alguns brasileiros que celebraram a lesão do compatriota e deixa um conselho em jeito de motivação, para que o avançado do Paris SG use tudo aquilo que lhe 'atiram' como combustível para dar a volta por cima."Não poderia começar essa carta aberta de outra forma: você é f***, @neymarjr! Gigante!Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, levou-te tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado onde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Que mensagem estamos a passar aos nossos jovens? Vai sempre existir gente a torcer contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio.É na contramão dessa violência verbal com poder destrutivo que te escrevo hoje: volte mais forte! Mais esperto! Com mais fome de golo! O bem que fazes dentro e fora de campo é muito maior do que a inveja na tua direção. Não te esqueças nem por um segundo do caminho percorrido que fez de ti um ídolo do futebol mundial. O Brasil ama-te! A torcida de verdade - a que torce a favor - precisa dos seus golos, dribles, ousadia e alegria!Não exaltes os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Vais dar a volta por cima, @neymarjr! E que todo o ódio vire combustível.A todos que leram até aqui, peço que mandem energia positiva para a seleção, para o Neymar, para o @daniluiz2 e todos os jogadores."