Tite após jogo com a Suíça: «Foi uma vitória do grupo»

Tite frisou que a vitória do Brasil frente à Suíça , que garantiu o apuramento para os 'oitavos', foi "do grupo" e comentou ainda a ausência de Neymar por lesão."Foi uma vitória do grupo. O que ganhou hoje foi o processo e o desenvolvimento que tivemos nos últimos quatro anos", começou por referir o selecionador brasileiro após o encontro."O Rodrygo é um grande jogador. Normalmente, tenho o hábito de respeitar todas as opiniões e não comentá-las, mas hoje vou abrir uma exceção. Concordo [com a opinião de Neymar, que afirmou que Casemiro era o melhor médio do mundo]", frisou."Neymar? Temos jogadores e qualidade suficientes para continuar a ganhar. Claro que Neymar é diferente, é um jogador que tem qualidade para fazer coisas inesperadas. O resto dos jogadores aspira a chegar lá. Sentimos falta dele, claro, ele tem muita criatividade, mas temos outros jogadores ansiosos para aproveitar a oportunidade", concluiu.