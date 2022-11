Tite deixa garantia e tranquiliza brasileiros: «Pode ter certeza que Neymar vai jogar o Mundial»

"Pode ter certeza que Neymar vai jogar a Copa. Tenho a certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa!" Foi assim, sem dúvidas, sem rodeios, que Tite abordou a situação clínica do craque brasileiro na sequência da lesão que o obrigou a sair mais cedo do jogo com a Sérvia Uma certeza do selecionador brasileiro que estará certamente relacionada com a capacidade de superação do avançado do Paris SG, que segundo Tite e o médico da seleção brasileira ficou mais de dez minutos em campo após o momento da entorse sofrida."Quero fazer uma observação técnica e tática. Ele permaneceu, nos dois golos que fizemos, a sentir o tornozelo, porque a equipa precisava dele. Os dois lances, um que participou de forma decisiva, teve a capacidade de superação dele, de dor. Esteve presente nos dois golos", disse o selecionador, sendo interrompido pelo médico Rodrigo Lasmar na sequência. "Ele superou-se, ficou em campo mais onze minutos após a entorse, suportando um grupo, mas no final não conseguiu continuar. Isso, de certa maneira, é um dado importante para considerarmos a evolução do jogador."Posteriormente, Tite fez uma revelação. "Eu não vi que o Neymar estava lesionado. A capacidade de superação dele enganou-me. Fui ver o vídeo agora: quando ele dá a finta, balança, ele trança. No segundo golo, já mostra alguma dor na hora do domínio, até estranhei na tabela. Aí eu digo, 'o que aconteceu'? Eu não vi. Ele teve essa capacidade de superação que inclusive enganou o técnico", confessou.