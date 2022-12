Tite fez a 'dança do pombo' após o terceiro golo do Brasil: «Não desrespeitei o adversário ou o Paulo Bento»

Tite destacou o equilíbrio que o Brasil demonstrou na vitória clara (4-1) sobre a Coreia do Sul, que valeu o apuramento para os quartos de final do Mundial'2022.





E o Tite dando um show, dançando o "pombo" com o Richarlison?

"Fomos uma equipa equilibrada, que sabe que se um desequilíbrio acontecer, pode ser fatal. No ataque houve ousadia e foi impressionante", referiu o treinador, que ainda elogiou o regresso de Neymar: "Os colegas sabem que têm ali o arco e a flecha, o diferencial. É a liderança técnica da equipa. Cada um tem uma característica marcante, ele é o centro que potencia os demais", referiu o selecionador brasileiro.Na retina ficou ainda a participação de Tite na 'dança do pombo', a dança com que Richarlison celebra os seus golos. O técnico sublinha que não quis faltar ao respeito a ninguém. "Há sempre maldosos que vão entender como desrespeito. Disse aos jogadores esconderem-me um pouco, sei da visibilidade. Não queria que tivesse outra interpretação a não ser pela alegria do golo, do resultado, do desempenho, mas não desrespeito pelo adversário ou pelo Paulo Bento, por quem tenho um respeito muito grande. Aí não deu para esconder (risos)", disse Tite, quando questionado sobre o momento de festa que se seguiu ao terceiro golo do Brasil no encontro.