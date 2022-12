Weverton não esquece Abel Ferreira após estreia no Mundial: «Sou grato a ele por estar aqui hoje»

Weverton, terceiro guarda-redes do Brasil neste Mundial'2022, cumpriu esta segunda-feira a estreia na maior competição de seleções ao substituir Alisson à entrada para os últimos 10 minutos do jogo contra a Coreia do Sul, nos oitavos de final da prova. Em declarações a Record na zona mista, o guardião do Palmeiras não esqueceu o português Abel Ferreira, treinador que considera fundamental no seu percurso.

"Todas as performances [coletivas e individuais], todos os títulos que conquistámos juntos proporcionaram-me a estar aqui hoje no Mundial. Estou feliz por essa oportunidade que eu tive, por poder aprender com ele, é um 'cara' muito acima da média, é, de facto, um professor. É aquele que ensina, que mostra, que tem palavras de conforto e carinho para todos. Estamos muito satisfeitos com o trabalho dele, sou grato também a ele por estar aqui hoje. Quero aproveitar para mandar-lhe um abraço também, é um momento histórico para mim e para todos os meus companheiros", disse.