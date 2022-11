Camarões liderados por Choupo-Moting em grande forma: mais uma convocatória para o Mundial'22

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Eric Maxim Choupo-Moting, em grande forma no Bayern Munique, é a grande figura de uma convocatória sem surpresas dos Camarões para o Mundial'2022, que se disputa no Qatar.

O selecionador camaronês, Rigobert Song, apresentou uma lista sem grandes surpresas, na qual está o capitão Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto, assim como Choupo-Moting, que marcou nove golos nos últimos oito encontros pelo Bayern Munique.

Outra das figuras destes Camarões é o médio Franck Zambo Anguissa, que está a ter papel preponderante na carreira do Nápoles, líder da Liga italiana.

Os 'leões indomáveis' estreiam-se no Grupo G do Mundial'2022 frente à Suíça, em 24 de novembro, seguindo-se jogos com a Sérvia (28 de novembro) e o Brasil (2 de dezembro).

Os Camarões participam no Mundial de futebol pela oitava vez e têm como melhor registo a presença nos quartos de final em 1990, liderados pelo avançado Roger Milla.

Lista de 26 convocados do Mundial'2022:

Guarda-redes: André Onana (Inter Milão, Ita), Devis Epassy (Abha, Ara), Simon Ngapandouetnbu (Marselha, Fra).

Defesas: Faï Collins (Al Taee, Ara), Nicolas Nkoulou (Aris Salónica, Gre), Enzo Ebosse (Udinese, Ita), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union, EUA), Nouhou Tolo (Seattle Sounders, EUA), Jean-Charles Castelletto (Nantes, Fra), Cristopher Wooh (Rennes, Fra).

Médios: Samuel Oum Gouet (Malines, Bel), Martin Hongla (Verona, Ita), Frank Zambo Anguissa (Nápoles, Ita), Pierre Kunde Malong (Olympiacos, Gre), Olivier Ntcham (Swansea, Gal), Gaël Ondoua (Hannover, Ale).

Avançados: Vincent Aboubakar (Al Nasr, Ara), Bryan Mbeumo (Brentford, Ing), Jean-Pierre Nsame (Young Bois, Sui), Georges-Kévin N'Koudou (Besiktas, Tur), Moumi Ngamaleu (Dínamo Moscovo, Rus), Karl Toko Ekambi (Lyon, Fra), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua, Chn), Souaibou Marou (Coton Sport de Garoua), Jérome Ngom (Colombe sportive du Dja et Lobo), Eric Choupo Moting (Bayern Munich, Ale).