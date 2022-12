Polémica nos Camarões: Selecionador apanhado em vídeo amador a falar sobre a dispensa de Onana

Segue a polémica em torno de André Onana nos Camarões. Esta quinta-feira foi divulgado nas redes sociais um vídeo em que o selecionador Rigobert Song surge a falar, no interior da sua casa, sobre a dispensa do guarda-redes do Inter Milão da seleção, numa altura em que o país ainda estava a competir no Mundial'2022. O vídeo, aparentemente gravado sem a autorização e conhecimento de Song, revela partes de uma suposta conversa que o selecionador terá tido com Onana antes do jogo contra a Sérvia na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo.

"Vincent Aboubakar, Choupo-Moting e Zambo são as figuras da seleção e eu falo com eles. Quem és tu para eu não poder falar contigo? Parei de treinar, pedi para irem todos para o balneário e disse: 'Vocês estragaram o meu treino'. O presidente [Samuel Eto'o] estava na bancada e viu tudo. No hotel, em vez de vir falar comigo, foi falar com o presidente. E o presidente mandou-o para não sei onde... Ele não conhece o homem", diz Song, durante uma conversa privada com o seu irmão e mais um outro elemento que também estava na mesma divisão e que supostamente gravou tudo.

"Então disse ao Onana: 'Não quero mais trabalhar contigo', e ele começou a chorar: Eu disse: 'Não tenho tempo para estas coisas, estou a tentar preparar um jogo. Ontem liguei-te e tu não vieste. É um não-problema", acrescentou Song, que entretanto já veio a público afirmar que irá processar o autor do vídeo. "Um vídeo amador de pouco mais de 90 segundos inundou as redes sociais e tornou-se viral. O vídeo foi filmado ontem, sem eu saber, na minha casa, por uma terceira pessoa que acompanhou o meu irmão mais velho, que queria saber detalhes sobre a dispensa do guarda-redes titular dos Camarões. Não fazia ideia de que estávamos a ser filmados. Condeno e estou decidido em processar o autor deste ato hediondo, reiterando o meu compromisso inabalável com os Leões Indomáveis", pode ler-se.

Quem também não passou indiferente a toda esta polémica foi o próprio André Onana, que através das redes sociais reagiu, ainda que de forma indireta, ao caso. "Num mundo onde mentir é o mais comum, dizer a verdade faz de ti um revolucionário. Mas no final, o tempo coloca tudo no seu devido lugar", escreveu no 'Twitter'.