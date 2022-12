Rigobert Song: «Nem sabia que era uma vitória tão histórica»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rigobert Song, selecionador dos Camarões, deixou grandes elogios aos jogadorez após a vitória frente ao Brasil por 1-0, resultado que não foi suficiente para passar aos oitavos de final.





"Quando estamos em prova, o objetivo é sempre chegar à final. Apesar de hoje termos vencido, estamos desiludidos, até porque percebemos que podíamos ter feito melhor. Somos uma equipa jovem, mas estamos a ganhar experiência e temos progredido numa boa linha. Agora, quero encorajar os meus jogadores para um torneio que se vai realizar em 2024 [a Taça das Nações Africanas]", começou por referir."O Mundial permite-nos aprender a não cometer os erros dos primeiros jogos, sobretudo quando penso logo naquela jornada inaugural [derrota com a Suíça por 1-0], que faz com que a nossa dor seja um pouco maior. É uma pena e há esse pequeno arrependimento, mas temos de ver as coisas de outra maneira. Estou bastante orgulhoso destes atletas", prosseguiu.Concluindo: "Nem sabia que era uma vitória tão histórica. Somos um dos países africanos que mais vezes participou em Mundiais e agora vencemos o Brasil. Parabéns aos meus jogadores, que foram uns guerreiros. É uma pena pararmos por aqui, mas ser eliminado faz parte".

Devis Epassy (guarda-redes dos Camarões e 'MVP' da partida para a FIFA)



"Podemos ficar orgulhosos daquilo que fizemos. Trabalhámos muito e demonstrámos que também somos uma grande equipa, unida e combativa. Infelizmente, não conseguimos passar à fase seguinte e isso entristece-nos, mas não é hoje que nos devemos arrepender disso. É um sentimento misto. Ficámos orgulhosos após o apito final por derrotar o Brasil, mas, mal chegámos ao balneário, percebemos que não estávamos qualificados e ficámos tristes".

RYTF // AMG

Lusa/Fim