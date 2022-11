Eustáquio e Steven Vitória nos convocados do Canadá para o Mundial'2022

Já era oficioso, agora é oficial. Stephen Eustáquio e Steven Vitória fazem parte dos 26 convocados do Canadá para o Mundial'2022, eles que são presença assídua nos eleitos do selecionador John Herdman.O médio do FC Porto chega ao Qatar num exuberante momento de forma, depois de ter marcado quatro golos e feito duas assistências nos últimos cinco jogos. Os canadianos estão inseridos no Grupo F, juntamente com Bélgica, Croácia e Marrocos.Guarda-redes: Milan Borjan, James Pantemis e Dayne St. ClairDefesas: Sam Adekugbe, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria e Joel WatermanMédios: Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismail Kone, Jonathan Osorio, Samuel Piette e David WotherspoonAvançados: Tajon Buchanan, Lucas Cavallini, Jonathan David, Alphonso Davies, Junior Hoilett, Cyle Larin, Liam Miller e Ike Ugbo