John Herdman: «Mostrámos por 35 minutos que poderíamos competir com os melhores»

Com a derrota sofrida diante da Croácia , o Canadá disse adeus ao Mundial'2022, mas a verdade é que o selecionador John Herdman tira pontos positivos do desaire e eliminação. Especialmente por conta do golo histórico de Alphonso Davies, mas também a forma como os seus pupilos atuaram numa determinada fase do jogo."Marcámos o primeiro golo do Canadá em campeonatos do mundo. Sabemos que as pessoas em casa festejaram muito. A Croácia é bem mais experiente, é uma equipa que é letal na transição e que tem grandes jogadores. Tenho que estar orgulhoso dos meus jogadores e desta equipa. Lutámos, demos o nosso melhor. Mostrámos por 35 minutos que poderíamos competir com os melhores. Não foi fácil para a Croácia nessa altura. Escrevemos um pedaço da história desportiva do nosso país. Agora queremos vencer Marrocos e mostrar ao país que estamos no caminho certo para 2026", frisou.