Steven Vitória e o regresso do Canadá a um Mundial: «Sinto que estamos a escrever a história»

O defesa central Steven Vitória, do Chaves, disse que o regresso do Canadá ao campeonato do Mundo de futebol, 36 anos depois, é "gratificante" e "está a mudar o país para sempre".

"Sinto que estamos a escrever a história do futebol no país. Fomos vendo ao longo da qualificação que a malta se começou a juntar e a mudar a mentalidade [do Canadá]. Além de o país ser muito grande, tem muitos desportos diferentes e que, muitas vezes, ficavam à frente do futebol. Hoje em dia, é diferente. Ver isto e sentir essa energia toda, é mesmo gratificante", frisou à agência Lusa Steven Vitória, que vai representar o Canadá no Mundial de 2002, no Qatar.

A formação canadiana prepara-se para disputar o seu segundo Mundial, depois de uma primeira participação em 1986, no México, um regresso que, para Steven Vitória, é de "extrema" importância.

"Sentimos que esta é uma altura que pode e está a mudar o país para sempre. É lindo fazer parte deste crescimento e desta mudança. É muito gratificante e um motivo de pura felicidade ver como o país se está a transformar à volta da seleção", vincou o internacional canadiano.

Quanto à convocatória, acredita que se deve ao trabalho coletivo que tem desenvolvido desde o início da época no Chaves, mas, também, nos clubes em que passou anteriormente.

"Quando estamos felizes num clube, e num grupo de trabalho, onde essa felicidade é constante, a par da qualidade do trabalho do dia-a-dia, podemos acreditar e sonhar. As coisas acabam por acontecer e fico superfeliz com o que se está a passar, não só com este momento do [Desportivo de] Chaves, como com o passado mais recente, com os clubes onde passei. Este momento não é só meu, nunca seria possível [de alcançar] sozinho. Há muita gente envolvida", enalteceu.

Quanto ao Grupo F, no qual o Canadá vai enfrentar as duas equipas que fecharam o pódio em 2018, a vice-campeã Croácia e a 'medalha de bronze' Bélgica, a par da seleção de Marrocos, Steven Vitória não espera "fragilidades".

"Não esperamos fragilidades ou seleções mais fracas. Claro que sabemos que há algumas mais habituadas a estas competições, que marcam presença em mundial após mundial. Vamos defrontar os melhores do mundo", vincou.

Embora acredite que "todos os jogos vão ser difíceis", reiterou que a seleção que representa não está no Mundial'2022 "por acaso".

"Não vamos só para participar. Não estou à espera de facilidades, mas não podemos temer a concorrência. Isto é um sonho, devemos desfrutar e não há nada melhor do que trabalhar para estarmos mais próximos de ganhar. É esta a nossa mentalidade, a nossa atitude. Queremos ter uma palavra a dizer neste Mundial", concluiu.

Com 35 anos, o defesa central do emblema flaviense vestiu a camisola da seleção canadiana em 34 ocasiões, depois de ter sido internacional sub-19 e sub-20 por Portugal.

Steven Vitória, que integra os 'eleitos' de John Herdman para o Mundial2022, juntamente com o médio do FC Porto Stephen Eustáquio, já tinha alinhado no Moreirense, Benfica, Estoril Praia, Sporting da Covilhã, Olhanense, Tourizense e FC Porto, em Portugal, e também no Lechia Gdansk (Polónia), no Philadelphia Union (Estados Unidos) e no Woodbridge Strikers (Canadá).