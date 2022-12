Coreanos agradecem a Paulo Bento: vizinhos deixam cartazes ao ex-selecionador

Paulo Bento já anunciou publicamente a saída do cargo de selecionador da Coreia do Sul e, na hora do adeus, os coreanos não esqueceram o trabalho do treinador português.Depois de ter conduzido o país asiático aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo e de ter sido elimiando pelo Brasil, os vizinhos do técnico de 53 anos decidiram expor cartazes com mensagens de agredecimento."A Coreia avançou para os oitavos de final. Você passou por um momento difícil. Tenho orgulho em ser seu vizinho" e "esperamos que todas as memórias que tem connosco se tornem memórias preciosas", são algumas das mensagens enderaçadas a Paulo Bento e que é possível ler nos cartazes que Susana Vaz Patto, embaixadora portuguesa na Coreia do Sul, partilhou nas redes sociais.