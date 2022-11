O central Kim Tae-Hwan, de 33 anos, é o mais velho entre os convocados por Paulo Bento e vai ao Qatar com Cristiano Ronaldo em mente: "Se for a jogo contra Portugal, vou ser especialmente duro com ele." A razão? Um particular na Coreia do Sul em que, ao serviço da Juventus, CR7 ficou no banco, desiludindo 65 mil adeptos... no verão de 2019.