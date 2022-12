«Os 6 minutos mais longos da minha vida»: Son revela como foi a espera pelo final do Uruguai-Gana

A Coreia do Sul apurou-se para os oitavos de final do Mundial depois de ganhar a Portugalcom um golo nos descontos, mas teve de sofrer para garantir a qualificação. É que a vitória só dava o apuramento se o Uruguai não ganhasse por três golos de diferença ao Gana,que ainda decorria quando acabou o encontro da equipa treinada por Paulo Bento com Portugal.Se num estádio o Uruguai, que ganhava por 2-0, fazia de tudo para marcar um terceiro golo, no outro os jogadores da Coreia do Sul reuniam-se no centro do relvado, à espera de saber se o seu destino no Mundial seria o regresso a casa ou os oitavos de final.O capitão Heung-Min Son contou como foi a espera. "Foram os seis minutos mais longos da minha vida. Mas no círculo os jogadores estavam muito otimistas e diziam 'nós merecemos isto'. E eu disse 'não importa o que venha a aconteça, se eles marcarem mais golos, estou muito orgulhoso desta equipa e muito feliz porque vocês deram tudo. Veremos o que acontece, mas tenho certeza de que passaremos'", contou Son.Depois o jogador do Tottenham falou do triunfo: "Às vezes estas coisas acontecem no futebol. Acho que vocês [jornalistas] pensavam que Portugal venceria facilmente. Mas o futebol não é assim, às vezes o resultado é diferente do que esperamos. Acho que o que fizemos foi um desempenho inacreditável e estou muito contente porque todos deram tudo. Estou muito feliz e estou orgulhoso do que esta equipa."