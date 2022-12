Paulo Bento deixa a seleção da Coreia do Sul: «Tomei a decisão em setembro»

O português Paulo Bento anunciou que vai deixar de ser selecionador da Coreia do Sul, após a derrota com o Brasil (4-1), nos oitavos de final do Mundial'2022, no Qatar.





"A nossa participação terminou aqui e, agora, é pensar no futuro, que não passará pela seleção da Coreia. Vou descansar e depois logo verei o que farei. Acabei de o comunicar aos jogadores, ao presidente, é uma decisão que tinha tomado desde setembro. Hoje acabei apenas por confirmá-la e agradecer tudo o que fizeram e tudo o que deram", referiu.

Na conferência de imprensa após o encontro com o Brasil, Paulo Bento disse que "não poderia estar mais orgulhoso" de ter treinado a seleção sul-coreana, que liderava desde 2018. "Se não foi o melhor grupo com que trabalhei, foi um dos melhores certamente", afirmou.

Sobre o encontro dos oitavos de final, Paulo Bento disse que estava "triste pelo resultado, mas muito orgulhoso do que estes rapazes fizeram nestes quatro anos".

Este foi o segundo Mundial de futebol de Paulo Bento como selecionador, depois de ter comandado Portugal no Mundial2014, quando a equipa das 'quinas' não passou da fase de grupos.



As declarações de Paulo Bento, ao Canal 11, na zona mista:



Resultado frente ao Brasil

"O resultado há pouco a dizer. É uma vitória justa do Brasil, foi e é melhor equipa. Creio que o jogo depois, dentro daquilo que era uma estratégia nossa, não a conseguimos pôr em prática o tempo que pretendíamos. Mesmo que seja difícil de explicar, com um golo tão cedo, creio que não entrámos mal no jogo. Levámos com o primeiro golo com alguma infelicidade, depois o segundo golo foi um penálti que concedemos com uma situação que eu creio que estava relativamente bem controlada. Não era um lance perigoso. Depois do 2-0, o jogo praticamente termina. Cometemos alguns erros na primeira parte que resultaram em algumas transições ao Brasil, praticamente que cada vez que chegaram à nossa baliza na primeira parte fizeram um golo. Tentámos reagrupar e reorganizar para segunda parte, acalmar um bocadinho os jogadores e analisar as ações. Mudámos a nossa forma de jogar, passámos a jogar em 4-3-3 e não em 4-2-3-1, creio que o Brasil também baixando um bocadinho a sua intensidade na segunda parte permitiu-nos jogar um bocadinho. Como eu disse, foi uma vitória justa da melhor equipa. Seria mais justo termos feito mais pontos na fase de grupos, especialmente no jogo contra o Gana, que merecíamos claramente ter ganho. Mas creio que deixámos uma boa imagem dentro daquilo que é a qualidade de jogo desta equipa e sequência daquilo que fizemos durante quatro anos, um processo que foi bonito e longo. Agora, cumprimentar e felicitar os meus jogadores por tudo o que fizeram nestes quatro anos."



Decisão sobre a saída do comando técnico

"Tenho esta decisão tomada desde setembro, os jogadores que sabem-no desde esse momento. Houve um convite por parte da federação, depois houve uma decisão da minha parte. Obviamente que quando se entra para um convite existem coisas que se podem aceitar e outras situações que são mais difíceis de aceitar. Voltei a falar com o presidente depois de tomar a minha decisão e entendi que hoje acabava. Já o tinha entendido, apenas o voltei a confirmar hoje. Se fosse por coração e por continuar a trabalhar com eles tinha ficado, não tenho a mínima dúvida. Mas já tomei outras decisões noutros momentos mais com o coração do que com a cabeça, sinto que hoje, fruto da experiência que fui adquirindo, utilizei mais a parte cerebral do que a emocional. Com muita pena minha, terei de acabar um processo longo que não existia na Coreia. Como vocês sabem, já tinha estado em outros processos longos, como no Sporting e na Seleção Nacional. Foi uma grande experiência, com um grupo fantástico. É sempre difícil dizermos que foi o melhor grupo com que trabalhámos, mas foi seguramente um dos melhores grupos com o qual trabalhei."



O que se seguirá?

"Agora, a viagem para a Coreia e depois tratar das coisas que há para tratar: despedir-me de algumas pessoas e depois regressar ao nosso país para descansar um pouco e ver o que aparece."





"Obviamente, creio que neste Mundial que já houve uma dupla felicidade, passar a seleção que oriento e pela qual tenho um grande carinho e respeito e a seleção do meu país. Creio que no último jogo foi mais dramático para nós porque poderia e deveria ter sido, se houvesse justiça no futebol, um jogo que decidia o primeiro lugar do nosso grupo, mas não foi possível. A maior sorte para a Seleção Nacional, que possa chegar o mais longe possível. Se podermos ser campeões do Mundo, melhor, e a partir de agora a torcer por Portugal."