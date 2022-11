Paulo Bento: «Enquanto não se pensar mais no que é importante, as lesões aumentarão»

Paulo Bento fez este domingo a antevisão ao jogo da 'sua' Coreia do Sul com o Gana, encontro da 2.ª jornada do Grupo H."Mais importante sermos nós mesmos, personalidade demonstrada no último jogo e, ao mesmo tempo, respeitar uma boa seleção composta por bons jogadores e que jogam em boas equipas, que tem o mesmo objetivo que nós. Só com um nível elevado de concentracão para conquistar os três pontos".: "Min Jae em dúvida, Hwang não jogará amanhã"."A estratégia passa por tentar ser uma equipa que, tal como no primeiro jogo, tenha iniciativa; sabemos da qualidade e das características do adversário. Deveremos ter a capacidade para dominar e outros momentos que teremos de fazer o que de bom fizemos contra o Uruguai. Temos de controlar a transição ofensiva do Uruguai. Não acho que seja oportuno falar sobre o que pretendemos dos nossos jogadores"."Não passa por estarmos preocupados. É natural haver algumas dificuldades no primeiro jogo com o Son devido à sua lesão recente. Ele está melhor, está confiante e com certeza vai ser fundamental amanhã"."Eu sinto zero pressão. Temos uma possibilidade de conseguir algo que só duas vezes foi conseguida pela Coreia do Sul. Se a possibilidade vai ser num contexto mais positivo, ganhando, ou menos positiva se não o fizermos, mas essa possibilidade vai existir sempre. Gostava de tirar a pressão dos meus jogadores, mas por diferenças de personalidade e até culturais às vezes fica um bocado complicado fazê-lo. Mas tentamos sempre fazer com que se desfrute. Um Mundial não é para sentir pressão. É para desfrutar. Quanto ao jogo. Vamos tentar ganhar, como sempre". Lesão de Danilo: "Lamento qualquer lesão. Não sei que tipo de lesão foi, já o referi que infelizmente lesões vão acontecer cada vez mais. Não sei o porquê, como aconteceu, mas há já um número de lesões importantes apenas em duas jonadas, tal como antes de iniciar a competição. Enquanto não se começar a pensar mais no que é importante, os jogadores na minha opinião, as lesões aumentarão. Cada vez há mais jogos e competições e menos tempo para recurpar e treinar obviamente as lesões vão aumentar. Lamentar todas as lesões que aconteceram aqui antes e também a do Danilo"."Um grande profissonal. Quero enviar as mais sentidas condolências à família, ao clube de toda a vida, o FC Porto, e ao futebol português""Como disse Paulo Bento, é importante que possamos reunir o melhor de nós para o próximo jogo e como demonstrámos contra o Uruguai temos que fazer o nosso melhor todo o jogo. Se o fizermos então provaremos que podemos ser tão bons ou melhor do que o Gana"."Não sinto pressão. Sinto mais pressão por estar aqui na conferência do que a jogar no campo. Antes do Mundial estava ansioso por ser o meu primeiro, mas agora não"."A melhor maneira de marcar ao Uruguai é não nos preocuparmos em como marcar, mas sim estar focados em criar mais oportunidades. Quanto a pressão não posso falar pelos outros, mas acho que todos os meus colegas podem controlar as suas emoções e o nosso espírito de equipa está em alta".