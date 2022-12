Paulo Bento leva o país no coração

A seleção da Coreia do Sul regressou a Seul, capital do país, tendo Paulo Bento feito um balanço positivo da participação no Mundial e garantido que, apesar de deixar o cargo de selecionador, guardará para sempre a nação no coração. "As coisas correram-nos bem no geral. Embora tenhamos sido eliminados nos oitavos [pelo Brasil] mantivemos o nosso estilo de jogo. Ficarei para sempre ligado à Coreia do Sul em termos profissionais e pessoais. A Coreia do Sul estará para sempre no meu coração", explicou o treinador luso, de 53 anos, elogiando o comportamento dos jogadores: "Acreditaram que o nosso estilo de jogo iria funcionar e mantiveram-se no caminho certo. Dou-lhes os parabéns pelo profissionalismo."