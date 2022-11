Paulo Bento: «Passados ​​20 anos, é incrível liderar a Coreia do Sul e levá-la a um Mundial»

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, rebobinou o filme da carreira e recordou o passado para vincar que está a viver um momento especial neste Campeonato do Mundo."A derrota frente à Coreia do Sul, em 2002, foi o meu último jogo pela seleção de Portugal. Passados ??20 anos, é incrível liderar a Coreia do Sul e levá-la a um Mundial", disse o técnico luso num documentário emitido por um canal daquele país. Nesse mesmo jogo a que se referiu, Paulo Bento cumpriu a 35ª e última internacionalização com a camisola das quinas, atuando durante 90 minutos num encontro que acabou por ser de má memória.A derrota (0-1) frente aos sul-coreanos deixou a Seleção Nacional no terceiro lugar do Grupo D, ficando assim eliminada do Mundial’2002.