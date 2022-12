Paulo Bento viveu turbilhão de emoções no Coreia do Sul-Portugal: até adepto o mandou sentar

O gajo atrás a mandar o Paulo Bento sentar-se



Paulo Bento viveu um autêntico turbilhão de emoções no Coreia do Sul-Portugal: impedido de estar no banco devido a castigo, o selecionador dos asiáticos sentou-se atrás dos bancos de suplentes, com dois dos seus adjunto, e dali sofreu, mas acabou a festejar a qualificação.O golo a abrir de Portugal não provocou reação de maior ao treinador, também pouco expressivo no empate. O 2-1 sim, fez com que se levantasse, primeiro para festejar e logo a seguir para dar instruções para dentro de campo, através de Sérgio Costa, esta sexta-feira seu braço mais que direito, sempre com uma postura intensa. No fim, ali esperou que terminasse o Gana-Uruguai, celebrando um grande feito da sua equipa. Esse, fez naturalmente eco um pouco por todo o lado, como em Portugal, de onde o Primeiro-Ministro, António Costa, lhe enviou uma mensagem."Portugal está de parabéns. Estamos nos oitavos de final, onde só estão os melhores do Mundo. Parabéns à Seleção e parabéns também a Paulo Bento, pelo grande feito", escreveu nas suas contas, ele que não foi a este jogo por doença.