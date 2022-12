Son lamenta saída de Paulo Bento: «É muito triste vê-lo sair»

Com o adeus da Coreia do Sul do Mundial , Paulo Bento anunciou a despedida do comando da equipa. E o capitão Son Heung-Min, além de pedir desculpa aos adeptos pela eliminação, lamentou também a saída do português. "Nunca duvidei do estilo de jogo que [Paulo Bento] quis implementar", afirmou, contestanto os críticos: "Muita gente teve reservas sobre isso, mas todos nos apoiaram quando jogámos bem no Mundial. Conseguimos executar algumas das coisas que trabalhámos nos últimos dias. É muito triste vê-lo sair."