Son pede mais eficácia

A Coreia do Sul entrou no Campeonato do Mundo com um empate frente ao Uruguai, um resultado que gerou... desilusão. Isto porque, segundo Heung-Min Son, estrela maior da seleção asiática, a equipa fez o suficiente para ganhar, pecando apenas na finalização."Estamos muito dececionados. Na minha opinião, devíamos ter saído com os três pontos. E estou orgulhoso por nos sentirmos desiludidos", disse o avançado ao ‘Korea Times’, dando, depois, a receita para o futuro."É encorajador ver que criámos muitas oportunidades contra uma equipa forte, mas temos de ter mais compostura quando criarmos essas chances. Essa será a receita para os próximos jogos", apontou o jogador do Tottenham, colocando já o foco no encontro com o Gana e, depois, frente a Portugal.