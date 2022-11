Confusão geográfica de Luis Enrique irrita costa-riquenhos: «O professor não foi o melhor»

O duelo entre Espanha e Costa Rica apenas se disputa na quarta-feira, mas o ambiente já aqueceu por causa de uma questão... geográfica. Tudo porque, na véspera, o selecionador espanhol apelidou a seleção costa-riquenha de "sul-americana", quando na verdade está na zona centro-americana, integrada na CONCACAF. Francisco Calvo, um dos selecionados de Luis Fernando Suárez, não gostou e mostrou-o em conferência de imprensa."Não tenho muito a dizer sobre isso... Apenas que, se pensa que a Costa Rica é uma seleção sul-americana, o seu professor de cultura não foi o melhor. Creio que temos de ser cultos e saber contra quem vamos jogar, quem vamos defrontar e onde está esse país", declarou o jogador do Konyaspor, da Turquia.E o mais curioso é que, na sua análise, Luis Enrique até elogiou a Costa Rica... mas com a tal gaffe que foi vista como imperdoável. "É uma seleção que se qualificou no playoff, jogaram contra a Nova Zelândia. Fizeram o 1-0 e jogaram com um homem mais. Nesse mesmo jogo começaram com uma defesa a quatro e acabaram com cinco. Há alguns jogadores conhecidos dos espanhóis, como o Keylor Navas e o Joel Campbell, que já cá jogaram. É uma seleção sul-americana. Os sul-americanos sabem jogar, sabem o que fazem. E têm um treinador com experiência, por isso será complicado", disse o técnico espanhol na polémica análise.