Keylor Navas arrasa adeptos da Costa Rica: «A única coisa que fizeram foi insultar-nos»

A Costa Rica chegou a sonhar com o apuramento para os oitavos de final do Mundial durante o jogo que perdeu com a Alemanha (chegou a liderar por 2-1), mas não conseguiu aguentar o poderio ofensivo da seleção germânica, acabando por ceder, por 4-2. No final do encontro o guarda-redes Keylor Navas foi muito crítico relativamente aos adeptos do seu país."A única coisa que fizeram foi insultar-nos", atirou o guarda-redes do PSG. "Um verdadeiro adepto de futebol é aquele que nos apoia nos momentos mais complicados. Mas a nossa cultura lamentavelmente é assim, espero que mude um dia. Vimos isso neste jogo, eles marcaram-nos um golo e no seguinte a única coisa que os adeptos faziam era insultar-nos."Navas prosseguiu: "Fico triste porque depois de um golo nosso celebram e abraçam-se, mas depois voltam a insultar-nos. Soa mal, mas esta é a realidade que nós vivemos como futebolistas."Neste grupo Alemanha a ficou de fora dos oitavos de final, em virtude do triunfo do Japão sobre a Espanha no outro jogo.