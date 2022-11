Luis Fernando Suárez: «Quando falar com os jogadores tenho de pensar o que lhes vou dizer»

Luis Fernando Suárez mostrou-se conformado após a goleada sofrida pela Costa Rica diante de Espanha. O selecionador costa-riquenho lamentou a má exibição da sua equipa e revelou que tem de pensar no que vai dizer aos jogadores."Eles foram muito mais ofensivos, mais afinados com a bola, principalmente no último quarto de campo. E nós, pelo contrário, não tínhamos bola, não fomos capazes de dar uma resposta ofensiva. Mesmo quando recuperávamos a bola, perdíamo-la muito rapidamente. A Espanha foi muito mais produtiva", referiu no final do encontro."Na hora de falar com os jogadores, tenho de pensar o que lhes vou dizer. Digo-lhes que este jogo já é passado, que eles cometeram vários erros. Eles sabem disso. Tenho um sentimento de tristeza, porque tinha expectativas diferentes quando aqui cheguei. Sei também que tenho a minha quota-parte de responsabilidade e de erros. Temos que falar sobre isso e esquecer rapidamente. E, para isso, temos de jogar muito mais nos dois próximos jogos e obter resultados positivos", reconheceu.