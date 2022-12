Luis Fernando Suárez: «Sinto um orgulho que não senti com mais ninguém»

Luis Fernando Suárez, selecionador da Costa Rica, analisou a prestação no Mundial e a derrota com a Alemanha (4-2), garantindo que o grupo tentará fazer "coisas diferentes" no próximo ciclo."Nos próximos quatro anos, temos que fazer coisas diferentes do que fizemos neste ciclo. Há atletas com um grande futuro que já começam a mostrar qualidade. Isso dá-me relativa tranquilidade. Este nosso grupo de trabalho é especial. Sinto um orgulho que não senti com mais ninguém. Agora, temos que esquecer o passado, porque apesar de termos ganho jogos na nossa região, outros progrediram muito e a Costa Rica ficou estagnada. Vejo que os dirigentes querem fazer coisas diferentes e nós também. Não nos podemos contentar apenas em defender bem, temos que melhorar desde o meio-campo. Vejo com otimismo a situação se formos sérios", frisou o técnico, que assumiu a justiça na vitória germânica."Nesta partida, temos de valorizar o que fez a Alemanha. Tem outros argumentos e venceu-nos bem, apesar de termos feito coisas boas. Temos de sair com a cabeça erguida", referiu.