Bruno Petkovic: «O meu pai sempre me disse que iria marcar num Mundial»

Autor do golo da Croácia que forçou o desempate por penáltis diante do Brasil , Bruno Petkovic assumiu a importância do momento e aproveitou para lembrar algo que o seu pai lhe disse."É a maior conquista da minha vida. O meu pai sempre me disse que iria marcar num Mundial. Se calhar, tenho de o ouvir com mais frequência. Mostrámos fé e caráter. Com isso, podemos fazer tudo e podemos chegar a todo o lado", declarou o jogador do Dínamo Zabreb.Já Livakovic, que saiu como melhor em campo e herói pelo desempenho nos penáltis, enalteceu a força coletiva dos croatas. "Fomos guerreiros, soubemos gerir os esforços durante a partida e esse foi o segredo da vitória. Somos lutadores, damos tudo o que temos. Vamos pensar no próximo jogo e vamos ver onde esta aventura nos leva."