Dominik Livakovic: «Os penáltis transformaram-se num dos momentos favoritos da minha carreira»

A Croácia qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Mundial'2022, ao vencer o Japão por 3-1 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos. O selecionador croata destacou a grande atitude da sua equipa e deixou um aviso. Dominik Livakovic foi o herói da partida ao defender três penáltis."É o momento mais feliz da minha carreira. É um sentimento extraordinário, em primeiro lugar pela equipa e por todo o ambiente, que é maravilhoso. Graças a Deus, terminou da melhor maneira. Eles pressionaram alto no início do encontro, e foi difícil para nós. São uma equipa muito preparada, mas nós também. Foram 120 minutos muito difíceis e os penáltis transformaram-se num dos momentos favoritos da minha carreira", referiu.