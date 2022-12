Modric e o penálti falhado por Rodrygo: «Era pouco mais velho do que ele quando falhei o meu 1º»

Rodrygo foi o primeiro brasileiro a bater um penálti e o primeiro a falhar. Após a qualificação sorrir à Croácia, o hoje adversário e colega de equipa no Real Madrid, Luka Modric, defendeu o jovem canarinho."Tinha pouco mais idade do que ele quando falhei o meu primeiro penálti num desempate, frente à Turquia, em 2008. Tenho a certeza que vai ter mais experiência agora e força para continuar. Será mais forte com isto", frisou Modric, de 37 anos, no final da partida decidida por 4-2 nos penáltis, após o 1-1 ao cabo de 120 minutos.Sobre a façanha de voltar a umas meias-finais, o experiente jogador garantiu que "ninguém pensou que a Croácia pudesse chegar tão longe". "Estivemos quase eliminados. Todos nos deram por mortos. Mostrámos mais uma vez que não nos rendemos. Empatámos no final e entrámos para os penáltis com confiança, depois de termos ultrapassado o Japão assim. Quando começas a marcar e um deles falha, dá-te mais confiança. Tivemos uma forte mentalidade", vincou.Sobre o guarda-redes Livakovic, disse que o dono da baliza é "impressionate". Durante todo o jogo fez grande defesas. É um grande guarda-redes. Agora há que continuar e descansar. Espera-nos mais um grande teste nas meias-finais", apontou.