Modric indignado com penálti a favor da Argentina: «Nunca na vida poderia ter sido assinalado»

Luka Modric mostrou-se indignado com o penálti assinalado sobre Julián Álvarez, convertido por Lionel Messi, que inaugurou o marcador da meia-final entre Argentina e Croácia. O criativo médio croata, e capitão da seleção, reclamou um pontapé de canto a favor dos croatas que ficou por assinalar antes da jogada que culminou no penálti de Messi, lembrando que a final do Mundial'2018 contra a França também ficou marcada por uma cobrança dos 11 metros.

"Na primeira meia hora nós conseguimos controlar o jogo, a Argentina não conseguiu fazer muito. E depois surgiu o penálti. Antes disso, havia um pontapé de canto a nosso favor, mas o árbitro deu a bola à Argentina. Aquilo nunca na vida poderia ser penálti. Isto é uma meia-final de um Mundial, não deveria ser possível apitar um penálti destes. Na final do Mundial da Rússia em 2018 foi assinalado um penálti a favor da França, agora foi à Argentina. Foi um momento que acabou por alterar o rumo do jogo. Até aí tínhamos sido melhores. O segundo golo deles também nasceu de um momento de sorte, os nossos defesas remataram a bola, depois falharam a bola... o 2-0 acabou com o jogo", disse o capitão da Croácia, em declarações na 'flash-interview'.