«Passar-lhes a bola é mais seguro do que colocar o dinheiro no banco»

Juranovic, lateral da Croácia, frisou que a principal arma para derrotar a Argentina reside no ‘miolo’. "Modric, Brozovic e Kovacic. É o melhor meio-campo da história da Croácia, não sei quando voltaremos a ter outro assim. Passar a bola a eles é mais seguro do que colocar o dinheiro no banco", referiu.

Petkovic, autor do golo ao Brasil, falou sobre o astro da alviceleste. "Não temos um plano individual para parar Messi, não nos vamos concentrar apenas em um jogador", vincou o ponta de lança.

Zlatko Dalic nunca escondeu a religiosidade, daí andar sempre com um terço na bolso, utilizando-o para rezar antes dos jogos. "A fé dá-me força. Ao lado da casa dos meus pais havia um mosteiro franciscano e cheguei a ser um acólito", contou um dia o técnico.