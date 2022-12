Perisic: «Cristiano Ronaldo esteve em cinco Mundiais e não conseguiu vencer...»

Ivan Perisic, uma das maiores figuras da atual seleção croata, fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo contra a Argentina, a contar para as meias-finais do Campeonato do Mundo, e não esqueceu a eliminação de Portugal aos 'pés' de Marrocos na ronda anterior da competição. Questionado sobre uma possível motivação extra para eliminar Lionel Messi do Mundial, o avançado do Tottenham, que irá reencontrar em campo o companheiro Cristián Romero, sublinhou a ambição que se vive no seio da seleção croata.

"Portugal perdeu com o Cristiano [Ronaldo], que esteve em cinco Mundiais e não conseguiu vencer. Messi está a tentar pela quinta vez e com certeza que dará o seu melhor para tentar estar na final e ganhar este troféu. Mas nós também vamos estar a 100% porque também queremos ganhar. Espero que seja um bom duelo, difícil, e que vença o melhor", atirou o internacional croata.

Em cinco jogos na presente edição do Mundial, Ivan Perisic já apontou um golo e duas assistências. Contudo, o avançado diz não estar focado em conseguir essas pequenas conquistas individuais, mas sim em ajudar o seu país a chegar ao tão desejado título mundial. "Já disse muitas vezes que não me importo com golos ou assistências, mas sim que a minha equipa ganhe. Contudo, se puder fazer um golo ou uma assistência também ficarei satisfeito. Estou aqui para servir a equipa e farei tudo o que o selecionador pedir."

Apesar de não ter um grupo de jogadores tão talentosos como outras seleções, a Croácia prepara-se para disputar, pela segunda vez consecutiva uma meia-final de um Campeonato do Mundo, um feito que Perisic é "realmente fantástico". "É realmente fantástico estar pelo menos nas meias-finais nos dois últimos Campeonatos do Mundo. Tal como todos os jogadores, queremos estar na final. Por isso, vamos dar o nosso melhor contra a Argentina, que é uma grande seleção. Quando jogam pelo seu país dão sempre 100%. Mas depende de nós. Se não tivermos medo, se formos honestos, então tudo é possível."