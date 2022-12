Zlatko Dalic: «Estamos entre as quatro melhores seleções do Mundo e isso é um grande sucesso para a Croácia»

Depois de conseguida a segunda presença consecutiva em meias-finais de um Mundial, Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, garante que o país só tem motivos para celebrar os sucessos da seleção. "Estamos entre as quatro melhores seleções do Mundo e isso é um grande sucesso para a Croácia. É algo muito positivo termos sido capazes de consegui-lo em dois Campeonatos do Mundo consecutivos. Queremos mais. Vamos jogar contra uma grande Argentina liderada por Lionel Messi. Há mais pressão do lado deles. Sabemos como jogam e em que direção querem levar o jogo. Estou otimista e acredito nos meus jogadores. Já mostraram ter qualidade e caráter. Sem isso, não estaríamos hoje nas meias-finais. Não vamos adaptar-nos ao adversário, vamos jogar o nosso jogo e tentar um bom resultado", começou por dizer o técnico, no lançamento do duelo contra a Argentina nas meias-finais do Mundial'2022.





A Croácia chega à meia-final do Campeonato do Mundo depois de disputar dois prolongamentos (contra Japão, nos oitavos de final, e Brasil, nos quartos de final), mas o selecionador diz que o cansaço nos jogadores não será problema para o duelo desta terça-feira. "Disputámos dois prolongamentos, mas estamos nas meias-finais e não falamos sobre isso. Temos força, vontade e energia. Demos o nosso melhor em todos os jogos e vamos continuar a fazer isso contra a Argentina. Os rapazes estão prontos. Não vou perguntar-lhes se estão cansados porque nenhum deles quer estar cansado para este jogo", assumiu.Zlatko Dalic espera um jogo muito disputado com a Argentina, mas espera que os incidentes que ocorreram no último jogo dos argentinos com a Holanda não se voltem a repetir. "Eu entendo as pessoas, há grandes emoções envolvidas e muitas expectativas. Assistimos ao jogo contra a Holanda, foram muitos duelos, muito combativo e com muitas situações não futebolísticas. Queremos evitar isso. Espero que o árbitro, que nem sei quem é, que tenha as coisas em mãos", confessou.Já sobre o sucesso de Marrocos neste Mundial, Zlatko Dalic diz que a seleção africana ganhou o direito a sonhar pelo título depois de eliminar países como a Espanha e Portugal. "Há quatro anos [em 2018], permitimos que os países mais pequenos tivessem o sonho. Encorajados pelo nosso exemplo e pela qualidade de outras seleções, estão a concretizar o nosso sonho. E também é assim para Marrocos. Se olharmos para este Mundial, Marrocos já venceu grandes seleções e tem o direito de torcer para ser a melhor. A Croácia também tem esse direito. Ziyech joga muito bem, não entendo porque não joga no clube."