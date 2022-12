Zlatko Dalic: «Nunca subestimem um croata. Quando isso acontece, arrependem-se»

A Croácia qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Mundial'2022, ao vencer o Japão por 3-1 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos. O selecionador croata destacou a grande atitude da sua equipa e deixou um aviso."Foi um encontro difícil, apertado, de grande qualidade. Jogámos como devíamos jogar contra este adversário. Eles jogaram num bloco compacto e não tenho nada a censurar aos meus jogadores, que deram tudo. Defrontámos um adversário que venceu a Alemanha e a Espanha. Não subestimem nunca um croata. Quando isso acontece, as pessoas arrependem-se. Queremos ir até ao fim", considerou Zlatko Dalic."Dirão que não conseguimos passar sem um pouco de drama, mas a verdade é que estamos muito contentes com a qualificação para os quartos de final. Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa muito física, face a jogadores que correm muito. Não estivemos ao nosso nível habitual, mas mostrámos caráter depois de ficarmos a perder. Nos penáltis, o Livi [Livakovi] fez um milagre. Foi um jogo muito duro, esgotante".