Zlatko Dalic rendido ao que fez Messi: «É o melhor jogador do Mundo há 15 anos»

Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, abordou a derrota diante da Argentina (3-0), nas meias-finais da prova, que colocou um ponto final nas aspirações dos croatas voltaram ao jogo decisivo do Mundial, como sucedeu em 2018."Dou os meus parabéns à Argentina pela vitória. Não posso apontar nada aos meus jogadores. Não podemos lamentar nada. Fizemos o nosso melhor, mas assumimos que foi uma derrota merecida. Nunca conseguimos criar real perigo junto da baliza da Argentina. Agora, vamos lutar pelo terceiro lugar", vincou o técnico, mostrando-se ainda rendido a Lionel Messi, autor de um golo e uma assistência no encontro."Acho que não há muito a dizer sobre Messi. É o melhor jogador do mundo há 15 anos. Hoje, foi muito perigoso e a sua qualidade ajudou muito a decidir a partida. Está em excelente forma. Infelizmente, foi o Messi que todos esperávamos ver", considerou Dalic.