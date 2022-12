Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Croácia-Bélgica, 0-0: belgas piaram tarde! Então, adeus Bélgica… até daqui a quatro anos! O nulo premiou a Croácia e castigou a Bélgica. Uma finalizou o Grupo F no 2º lugar e seguiu para os oitavos de final, a outra terminou no 3º posto e foi direitinha para casa!





• Foto: Reuters