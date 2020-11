15' - Incursão de Darwin pela esquerda, com Danilo a cortar o lance.





Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo de daqui a pouco!



x - 20h | #BRAxURU

- EI PLUS pic.twitter.com/Q6kntiNJkY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 17, 2020

12 - Cavani! Cabeceamento do avançado do Man. United, após cruzamento da direita, faz a bola passar perto do travessão e sai por cima.5' - Darwin à trave! Belo trabalho do avançado do Benfica que, no interior da área, sobre a esquerda, tira Danilo do caminho e remata com estrondo à barra da baliza à guarda de Ederson.3' - Primeira aproximação com perigo a uma das balizas. Gabriel Jesus remata para defesa fácil de Campaña.22h56 - Jogadores alinhados no relvado. Tocam os hinos dos dois países em Montevideu.22h51 - O chileno Roberto Tobar é o árbitro nomeado pela FIFA para esta partida entre Uruguai e Brasil.22h50 - As duas equipas terminam os exercícios de aquecimento no relvado do Estadio Centenario, em Montevideu.22h34 – As duas equipas estão separadas por três pontos. O Brasil, que lidera esta qualificação sul-americana, com 9 pontos, venceu os três primeiros jogos frente a Venezuela (1-0), Peru (2-4) e Bolívia (5-0). Já o Uruguai tem 6 pontos e surge no 4.º lugar, após duas vitórias frente a Colômbia (0-3) e Chile (2-1). Pelo meio, derrota por 4-2 no Equador.22h27 -Campaña, Cáceres, Giménez, Godín, Oliveros, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nandez, De La Cruz, Cavani e Darwin Núñez.Suplentes: Gaston Oliveira, Irrazabal, Arambarri, Diego Rossi, Damián Suárez, Rolin, Brian Rodríguez, Gabriel Neves e Jonathan Rodríguez.Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Douglas Luiz, Arthur, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.Suplentes: Alisson, Weverton, Felipe, Diego Carlos, Arana, Alex Telles, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Jr, Everton e Thiago Galhardo.22h21 -Darwin Núñez é titular no ataque do Uruguai, enquanto Everton Cebolinha começa no banco do Brasil.





















Boa noite, caro leitor. Uruguai e Brasil defrontam-se esta terça-feira, em Montevideu, na 4.ª jornada da qualificação sul-americana para o Mundial'2022. A dupla do Benfica composta por Darwin Núñez (do lado uruguaio) e Everton Cebolinha (na 'canarinha') estará em ação eleva até si, ao minuto, todas as incidências da partida que tem pontapé de saída agendado para as 23 horas. Fique connosco!