José Fonte passou a fazer parte do grupo de jogadores com 50 internacionalizações com a camisola da Seleção A. Uma marca histórica para o defesa-central, de 38 anos, que não esteve inspirado no duelo frente aos turcos. Burak Yilmaz, seu companheiro de equipa no Lille, deu-lhe muito que fazer, isto depois de um grande abraço antes do apito inicial do árbitro.Já o avançado André Silva está a um encontro de igualar esse registo, mas terá de aguardar por nova oportunidade.