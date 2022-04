Mundial2022: Portugal pode defrontar Brasil nos oitavos de final

A Seleção Nacional pode vir a defrontar o Brasil nos oitavos de final do Mundial de futebol, uma vez que o Grupo H, no qual consta a equipa das 'quinas', cruza com o G, dos pentacampeões.

No caso de as duas formações conseguirem a qualificação, Portugal defrontará o Brasil, em 06 de dezembro, se for primeiro e os brasileiros segundos ou, em 05, se os 'canarinhos' vencerem o seu agrupamento e a seleção lusa ficar no segundo posto.

Além da formação brasileira, campeã em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, são hipóteses para Portugal, no primeiro encontro a eliminar, outras duas seleções europeias, a Sérvia e a Suíça, e os africanos dos Camarões.

No que respeita aos quartos de final, a formação comandada por Fernando Santos já sabe que poderá encontrar um adversário proveniente dos agrupamentos E ou F e que jogará em 09 ou 10 de dezembro.

O Grupo E é liderado pela tetracampeã Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014) e pela Espanha, campeã em 2010, enquanto o F conta com a Bélgica, a equipa que arredou Portugal do Euro2020, e a Croácia, vice-campeã mundial em título.

Japão ou o vencedor do 'play-off' entre Nova Zelândia e Costa Rica, do Grupo E, e Marrocos e Canadá, do Grupo F, são hipóteses menos prováveis, mas nunca se sabe, pois Portugal também 'deveria' ter disputado o acesso ao Mundial2022 com a Itália e, afinal, cruzou-se com a Macedónia do Norte.

Só no caso e chegar às meias-finais, marcadas para 13 e 14 de dezembro, é que Portugal pode defrontar equipas dos grupos A, B, C e D, casos de Países Baixos (A), Inglaterra (B), Argentina (C) e França (D).

A final está agendada para 18 de dezembro e todos os outros finalistas são hipótese.

- Os jogos agendados e restantes possíveis de Portugal:

Jogos confirmados:

Primeira fase (Grupo H)

24 nov: Portugal - Gana

28 nov: Portugal - Uruguai

02 dez: Coreia do Sul - Portugal

Cenários possíveis:

Oitavos-de-final

Se for segundo classificado do Grupo H

05 dez: 1.º grupo G - Portugal

Se for primeiro classificado do Grupo H

06 dez: Portugal - 2.º grupo G

Adversários possíveis (Grupo G): Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Quartos-de-final:

Se for segundo classificado do Grupo H

09 dez: Vencedor Jogo 53 (1.º Gr. E/ 2.º Gr. F) - Portugal

Se for primeiro classificado do Grupo H

10 dez: Vencedor jogo 55 (1.º Gr. F/ 2.º Gr. E) - Portugal

Adversários possíveis: Espanha, Alemanha, Japão e Nova Zelândia/Costa Rica (Grupo E) e Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá (Grupo F).

Meias-finais:

Se for segundo classificado do Grupo H

13 dez: Vencedor Jogo 57 (1.º A-2.º B/ 1.º C-2.º D) - Portugal

Se for primeiro classificado do Grupo H

14 dez: Vencedor jogo 59 (1.º B-2.º A/ 1.º D-2.º C) - Portugal

Adversários possíveis: Qatar, Equador, Senegal e Países Baixos (Grupo A), Inglaterra, Irão, Estados Unidos e País de Gales/Ucrânia/Escócia (Grupo B), Argentina, Arábia Saudita, México e Polónia (Grupo C) e França, Dinamarca, Tunísia e Austrália/Emirados Árabes Unidos/Peru).

Final:

18 dez: Portugal - vencedor da outra meia-final